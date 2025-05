Gravenberch, do Liverpool, é eleito o melhor jogador jovem desta edição da Premier League

Campeão desta edição do Campeonato Inglês com o Liverpool, o jogador holandês Ryan Gravenberch foi eleito o melhor jogador jovem da competição. O meio-campista de 23 anos foi peça fundamental no esquema do técnico Arne Slot, que utilizou o atleta em 36 das 37 partidas do clube no torneio até aqui.

Gravenberch recebeu o prêmio ao terminar na frente de uma lista que também tinha nomes como Liam Delap, Anthony Elanga, Dean Huijsen, Cole Palmer, João Pedro, Morgan Rogers e William Saliba.