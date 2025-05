Gabryel Aguilar vai à final de Street do STU National em Florianópolis com melhor nota

O paulistano Gabryel Aguilar tem dominado a pista de Street do Skatepark do Abraão desde que chegou à Florianópolis. Assim como já tinha feito nas eliminatórias da véspera, foi dele também a maior nota da semifinal da segunda etapa do STU National 2025, neste sábado.

Se Gabryel fez a maior nota do dia na segunda de suas três voltas, recebendo dos juízes um 86,81, Ivan Monteiro surgiu logo atrás, com 81,01. Um dos destaques do dia foi Matheus Mendes, carioca de apenas 15 anos, o mais jovem entre os skatistas das semifinais, que fez 82,43.