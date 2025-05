Fluminense x Vasco: Veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

As duas equipes chegam embaladas pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, após os confrontos de volta da terceira fase, realizados no meio da semana. O Flu goleou o Aparecidense-GO no Mané Garrincha, enquanto o Cruzmaltino passou nos pênaltis diante do Operário-PR, em São Januário.

No Brasileiro, o Tricolor perdeu posições após derrota para o Atlético-MG e empate com o Juventude-RS. A equipe de Renato Gaúcho, que não vence há duas rodadas, aparece na sétima posição na tabela, com 14 pontos. Já o Vasco vem de vitória expressiva contra o Fortaleza, por 3 a 0, em São Januário, o que levou o Gigante a deixar a zona do rebaixamento e fechar a rodada na décima terceira colocação, com dez pontos.

Treinado por Fernando Diniz, que comandou o Flu na maior conquista de sua história, a Libertadores de 2023, o Vasco tem um desfalque de peso para o clássico. O meia Philippe Coutinho, expulso contra o Fortaleza, está fora da partida. Diniz, que deverá escalar Alex Teixeira para a vaga do camisa 11, comentou sobre o reencontro com o ex-clube.

"Reencontrar o Fluminense vai ser um prazer, por tudo que aconteceu na história, mas agora estamos no Vasco, e é Vasco 100%," afirmou o treinador em coletiva em São Januário.