Fluminense acerta renovação com Fábio até o fim de 2026; veja detalhes

O Fluminense anunciou, na noite deste sábado, a renovação de contrato com o goleiro Fábio. O atleta de 44 anos assinou novo vínculo com o Tricolor Carioca até o dezembro de 2026.

O antigo vínculo do camisa 1 do Fluminense era válido até o final desta temporada. O goleiro celebrou a ampliação do contrato.

"É mais um presente que Deus me concede, fazer parte dessa história que a gente vem escrevendo desde a minha chegada aqui no Fluminense. Estamos cada vez mais nos dedicando e melhorando para dar alegria ao nosso torcedor. Quero agradecer a Deus, que me concede saúde e por poder vestir essa camisa vitoriosa, fazer parte da família tricolor. O torcedor sempre me dá todo o apoio, onde eu vou, recebo carinho. Quero agradecer a todos que fazem parte dessa história que está sendo escrita a cada jogo", comemorou o arqueiro.