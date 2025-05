Fabrizio Angileri vira desfalque no Corinthians para partida contra o Atlético-MG

O lateral esquerdo Fabrizio Angileri virou desfalque de última hora no Corinthians para o confronto diante do Atlético-MG, que acontece na noite deste sábado. O defensor ficou fora até do banco de reservas por um controle de carga, conforme informado pelo clube.

O Corinthians encara o Atlético-MG logo mais, às 21h (de Brasília), na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a ausência de Angileri, Matheus Bidu foi o escolhido pelo técnico Dorival Júnior para sair jogando pelo Timão contra o Atlético-MG. Hugo, terceira opção neste momento, aparece no banco de reservas. Diego Palacios, por sua vez, não foi nem relacionado.