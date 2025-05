Ex-diretor financeiro do Corinthians rebate Augusto e pede renúncia

Após Augusto Melo, presidente do Corinthians, protocolar um pedido formal para a expulsão de Rozallah Santoro do quadro de associados do clube, o ex-diretor financeiro respondeu de forma dura. Ele acusou o mandatário de mentir, manipular informações e ser o verdadeiro responsável pelos prejuízos milionários que hoje assolam o clube.

"Augusto Melo, para variar, mente. E eu quero dizer aqui, com toda clareza: não meça os outros pela sua régua, Augusto.Você é o presidente que foi indiciado. Você é o presidente que teve as contas reprovadas. Você é quem arrastou o Corinthians para as páginas policiais", escreveu, dando início ao texto.

O estopim do conflito é o caso envolvendo o meia paraguaio Matías Rojas. Contratado no início de 2024, o jogador rescindiu seu contrato de forma unilateral após atrasos em pagamentos, acionando o Corinthians na Fifa. A condenação resultou em uma multa superior a R$ 40 milhões.