Escalação do São Paulo: Pablo Maia volta a ser titular contra o Mirassol

A escalação do São Paulo está definida para o confronto deste sábado, com o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade fica por conta de Pablo Maia, que volta a ser titular da equipe pela primeira vez após se recuperar de uma cirurgia no tornozelo direito.

Para essa partida o São Paulo não terá o técnico Luis Zubeldía à beira do campo. O argentino terá de cumprir dois jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro. O primeiro, neste sábado, por acúmulo de cartões amarelos, e o segundo, contra o Bahia, na próxima rodada, por ter sido julgado pelo STJD por causa de sua expulsão contra o Atlético-MG.

A escalação do São Paulo completa conta com Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson e Oscar; Luciano, Lucas Ferreira e André Silva.