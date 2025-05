Escalação do Santos: Cleber Xavier faz mudança na defesa para visitar o Vitória

Neymar deve começar no banco mais uma vez. O meia-atacante ainda está ganhando ritmo de jogo após ficar mais de um mês parado por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. Na eliminação na Copa do Brasil, o camisa 10 entrou aos 20 minutos do segundo tempo.

O zagueiro Gil (problemas pessoais), o lateral esquerdo Escobar (suspenso), o lateral direito Aderlan (dores na coxa direita), os volantes João Schmidt (lesão na coxa esquerda) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda) e o atacante Soteldo (lesão na coxa esquerda) são desfalques.

No banco de reservas, a novidade será João Alencar. O zagueiro de 17 anos foi chamado para compor o elenco.