Emocionado e a caminho da Seleção Brasileira, Ancelotti diz adeus aos torcedores do Real Madrid

Visivelmente emocionado, o técnico Carlo Ancelotti se despediu dos torcedores do Real Madrid na tarde deste sábado, logo após a vitória dos madridistas por 2 a 0 contra a Real Sociedad. O comandante italiano, a caminho da Seleção Brasileira, deve chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias.

Em seu discurso para o Estádio Santiago Bernabéu lotado, Ancelotti lembrou de momentos marcantes no comando do Real Madrid. O treinador de 65 anos agradeceu aos torcedores e disse que nunca esquecerá sua história no clube.

"Foi fantástico treinar esse elenco, que tem uma qualidade extraordinária, foram realmente muitos bons jogadores. Foi incrível viver essa história, uma história inesquecível. Nada pode nos fazer esquecer os três gols contra o PSG, os gols do Rodrygo contra o City, os dois gols de Joselu contra o Bayern. E tão pouco posso esquecer o que passei aqui. Termino com um Hala Madrid, amo vocês. Adeus", declarou Ancelotti.