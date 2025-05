Em boa fase no Palmeiras, Flaco López valoriza duelo contra o Flamengo: "Partidas que sonhamos em jogar"

O Palmeiras tem sido capaz os bons resultados mesmo em meio ao rodízio de jogadores promovido pela comissão técnica de Abel Ferreira. Apesar de não ser o centroavante titular no ataque alviverde - vaga ocupada por Vitor Roque -, Flaco López tem se destacado.

Desde a chegada de Roque, Abel tem revezado seus centroavantes. Flaco, por exemplo, disputou 16 partidas, sendo seis no 11 inicial. De lá para cá, foram quatro gols marcados, somados de boas atuações.

Na última quinta-feira, o atacante foi às redes na vitória sobre o Ceará e, além de ajudar a selar a classificação às oitavas da Copa do Brasil, atingiu uma marca importante com a camisa do Palmeiras: se tornou o oitavo maior artilheiro do clube no Allianz Parque.

Na casa alviverde, Flaco López soma 16 bolas na rede - mesmo número de Luiz Adriano, com quem o argentino divide a oitava posição no ranking de maiores goleadores do estádio.

Muito criticado por parte da torcida palmeirense em seu início no Palmeiras, Flaco parece já estar bem mais adaptado ao futebol brasileiro. Prova disso é que o argentino é o artilheiro e o líder em participações em gols do Verdão nas últimas duas temporadas.

Segundo dados do Sofascore, em 86 jogos (57 como titular), Flaco tem 30 gols marcados e nove assistências, totalizando 39 contribuições. Ele precisa de apenas 131 minutos para participar de um gol pelo Alviverde e soma 305 ações na área rival, além de 191 duelos aéreos ganhos.