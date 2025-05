Destaques confirmam favoritismo no primeiro dia do Troféu São Paulo de Atletismo

Neste sábado, a Arena Caixa recebeu o primeiro dia do Troféu São Paulo de Atletismo. Competidores de nove estados e do Distrito Federal se esforçaram para melhorar suas marcas e alcançar o lugar mais alto do pódio.

Entre os destaques, Erik Cardoso, do Sesi-SP, que em 2023 se tornou o primeiro brasileiro a correr os 100m rasos abaixo dos 10 segundos, venceu com o tempo de 10.17, seu melhor resultado na temporada. O atleta Lucas Carvalho, do Esporte Clube Pinheiros, que representou o Brasil nos Jogos de Paris 2024, foi o vencedor dos 400m rasos, com o tempo de 46.15.

Campeã e recordista sul-americana do lançamento do dardo em 2024, Jucilene Sales de Lima venceu a modalidade com a marca de 55,33 metros. Sua companheira de clube, Izabela Rodrigues da Silva venceu no lançamento do disco, com a marca de 61,33 metros. Mayara dos Santos Leite, do Pinheiros, prata nos 800m rasos do Sul-Americano de Mar del Plata 2025, também confirmou o favoritismo, ganhando com o tempo de 2.04.46.