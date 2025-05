De virada, São Paulo vence o Capivariano pelo Paulista sub-20

O Capivariano abriu o placar com João Victor, aos 21 minutos do primeiro tempo, depois de erro na saída de bola do São Paulo. Aos 47, após pênalti cometido pelo goleiro Mayk, o time tricolor empatou com Paulinho.

O São Paulo voltou mais concentrado para e segundo tempo e conseguiu a virada com Matheus Menezes, aos 15 minutos, após troca de passes pelo lado direito do ataque.

O time da casa ampliou o placar aos 20 minutos da segunda etapa, novamente com Matheus Menezes, que aproveitou bola mal afastada pela defesa do Capivariano e concluiu de calcanhar, na saída do goleiro adversário.