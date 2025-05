Corinthians terá volta de Matheuzinho e time misto contra o Atlético-MG; veja escalações

O Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Ryan, José Martínez e André Carrillo; Talles Magno e Hector Hernández.

Novidades entre os relacionados, Memphis e Garro sequer aparecem no banco de reservas. Ambos estão em fase final de transição física. O Timão ainda tem o desfalque de Gustavo Henrique (cirurgia de hérnia inguinal).

Corinthians escalado pra mais um compromisso pelo Brasileirão! ???#ATLxSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/5bEbk3GrYP

? Corinthians (@Corinthians) May 24, 2025

Do outro lado, o técnico Cuca foi obrigado a mudar a escalação em relação ao duelo contra o Maringá, no meio de semana. Com Cuello fora, Bernard assume a vaga no ataque. Já Hulk, que aparecia como dúvida nas prévias, vai para o jogo.