Palmeiras vê identidade mantida mesmo com rodízio: 'sinal de orgulho'

A comissão técnica do Palmeiras, comandada por Abel Ferreira, tem promovido um importante rodízio em meio ao extenso calendário do futebol brasileiro. Na última quinta-feira, o Verdão que foi a campo teve seis mudanças em relação ao time que foi titular contra o Red Bull Bragantino, no último fim de semana.

As alterações começaram na linha de defesa, com Bruno Fuchs substituindo Murilo. No meio-campo, Felipe Anderson, Lucas Evangelista e Aníbal Moreno entraram nas vagas de Allan, Richard Ríos e Emi Martínez. Já no ataque, Vitor Roque deu lugar a Flaco López, e Maurício entrou no lugar de Facundo Torres.

Mesmo com o rodízio, os resultados do Palmeiras continuam sendo positivos. No meio de semana, por exemplo, ainda com as seis mudanças promovidas no 11 inicial, o Alviverde venceu o Ceará, por 3 a 0, no Allianz Parque, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.