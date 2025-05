Com Timea Babos, Luisa Stefani é campeã do WTA 500 de Estrasburgo

Luisa Stefani and Tímea Babos take down Hanyu/Melichar-Martinez to capture the title!#IS25 pic.twitter.com/0ePGmM4XlY

May 24, 2025

"Foi muito legal e divertido voltar aqui, onde me sinto em casa. Agradecer a Timea por jogarmos juntas. Seguimos melhorando, aprendendo e curtindo nossos momentos em quadra. Super feliz com meu primeiro título WTA no saibro e o segundo do ano. Conseguimos entregar bastante a maneira que queremos jogar e nos entrosar na quadra", disse Luisa.

"Obviamente, sair com o título antes de Roland Garros, levar esse embalo, energia boa e nível alto que conseguimos apresentar essa semana para Paris na semana que vem", acrescentou a tenista brasileira de 27 anos, já pensando no torneio de Grand Slam a ser disputado na capital francesa.

Mesmo com pouco tempo de parceria, Timea e Luisa conquistaram o segundo campeonato juntas. Em fevereiro, elas ganharam logo a primeira competição que disputaram, o WTA 500 de Linz. Ambas firmaram dupla fixa em abril e conseguiram alcançar as semifinais no WTA 500 de Stuttgart.

Ganhando posições