Com time misto, Corinthians empata contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

Com 15 minutos do segundo tempo, José Martínez tentou chute de fora da área pelo Corinthians, mas mandou longe do gol. Aos 22 minutos, foi a vez do Atlético-MG voltar a assustar em cobrança de falta direta de Hulk, que passou perto do travessão do gol defendido por Hugo Souza.

Aos 23 minutos, o Atlético-MG quase abriu o placar na Arena MRV. Natanael recebeu bom lançamento dentro da área, foi à linha de fundo e cruzou para trás. Cacá se enrolou com a bola na tentativa de corte e quase mandou para o fundo do gol, mas se recuperou. No fim do lance, Hugo Souza ficou com ela.

Com 42 minutos, Gustavo Scarpa obrigou Hugo Souza a fazer nova grande defesa. O meia cobrou falta direto para o gol e o goleiro do Corinthians foi buscar.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 0 X 0 CORINTHIANS

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)