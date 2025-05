Com tempo recorde, Lando Norris garante a pole position do GP de Mônaco de Fórmula 1

Como foi o treino classificatório

O Q1 começou com um ritmo lento. Os carros demoraram a atingir os tempos de classificação, devido ao grande tráfego na pista. Depois, o que se viu foi uma grande disputa entre os pilotos. Ao fim da sessão, Kimi Antonelli bateu no muro e gerou uma bandeira vermelha. Os pilotos eliminados no Q1 foram: Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) e Franco Colapinto (Alpine).

Mercedes fora no Q2

Logo no começo do Q2, George Russell teve problemas com o carro durante o trecho do túnel de Mônaco. A sessão foi paralisada com nova bandeira vermelha. Posteriormente, o treino classificatório foi retomado sem problemas. Foram eliminados no Q2: Carlos Sainz (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull), Nico Hulkenberg (Kick Sauber), George Russell (Mercedes) e Kimi Antonelli (Mercedes).