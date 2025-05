Com gol no final, Ponte Preta bate o Náutico e se firma na liderança da Série C

Ponte Preta vence o Náutico nos Aflitos, volta com os três pontos na bagagem e segue na liderança isolada da competição??

Líder da competição com 16 pontos, a Ponte garantiu a ponta da tabela por mais uma rodada e abriu quatro pontos de vantagem sobre o Caxias, segundo colocado.

A derrota não altera a posição do Náutico. A equipe pernambucana ocupa o 10º lugar, com oito pontos.

As próximas partidas das equipes também serão pela Terceira Divisão do Brasileiro. A Ponte Preta recebe o Ypiranga no Moisés Lucarelli, no dia 2 de junho, às 19h30 (de Brasília). No mesmo horário, o Náutico visita o ABC no Frasqueirão, no próximo sábado.