Com apenas uma derrota, São Paulo defende ótimo retrospecto contra o Mirassol; veja

O São Paulo enfrenta, às 18h30 (de Brasília) deste sábado, o Mirassol, no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista tem como trunfo para vencer o Leão o ótimo retrospecto no confronto, já que, em toda a história, saiu derrotado apenas uma vez.

No total, São Paulo e Mirassol se enfrentaram em 15 ocasiões, com dez vitórias do Tricolor, quatro empates e apenas uma vitória do time do interior paulista. Isso resulta em um aproveitamento de 75,5% a favor do time do Morumbis.

Com todos os confrontos validos pelo Campeonato Paulista, a única vitória do Mirassol neste embate aconteceu em 29 de julho de 2020, pelas quartas do estadual daquele ano, afetado pela pandemia do coronavirus. Na ocasião, no Morumbis, o Leão venceu por 3 a 2, com gols de Zé Roberto (2) e Daniel Borges. Pablo e Vitor Bueno marcaram para os donos da casa.