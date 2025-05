Cleber Xavier tem pior início de um técnico do Santos desde Aguirre

Cleber Xavier leva vantagem em apenas um quesito em relação a Aguirre: gols sofridos. Com o brasileiro, são três tentos cedidos, contra nove do estrangeiro.

Após a demissão do uruguaio, o Santos teve Marcelo Fernandes (aproveitamento de 60% nos cinco primeiros jogos), Fábio Carille (80%) e Pedro Caixinha (26,6%).

Os números de Cleber Xavier, aliás, são piores de que Paulo Turra. O ex-auxliar de Felipão teve 33,3% de rendimento nos cinco primeiros compromissos. Ele ficou no clube por sete embates, entre junho e agosto de 2023, e foi mandado embora após forte pressão externa.

Apesar do começo difícil, a diretoria santista segue confiando em Cleber Xavier. Depois da eliminação precoce na Copa do Brasil, o CEO Pedro Martins acredita que a equipe pode dar a volta por cima com o que há dentro do CT Rei Pelé.

"A avaliação interna é que todos nós precisamos fazer melhor. Diretoria, jogadores e comissão. Sabemos que o elenco do Santos que foi projeto desde o início não é para estar onde estar. Não cumprimos um dos objetivos da temporada, que era passar de fase na Copa do Brasil. Nossa ideia é olhar para dentro do CT, não para fora. As saídas estão dentro do CT. Precisamos trabalhar melhor, fazer uma reflexão muito forte. Acreditamos que vamos conseguir sair dessa situação ruim", disse.

"É a realidade. São cinco jogos com apenas um gol marcado. Esse foi um dos jogos que mais criamos, mas a bola não entrou. É ruim, duro. É trabalhar. Vamos analisar e preparar para domingo", declarou Cleber Xavier.