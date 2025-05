Carrillo cita importância de 'baliza zero' do Corinthians e valoriza empate contra o Atlético-MG

Mais uma vez, o técnico Dorival Júnior mandou a campo um time recheado de mudanças nos três setores do campo, especialmente no meio-campo. Carrillo comentou sobre o rodízio promovido pelo treinador e destacou a importância dele para preservar a integridade física dos jogadores.

"Acho que aí é mais mão do treinador, que está fazendo mudanças e montando escalações diferentes. Para todo mundo não ficar tão cansado, evitar riscos de lesões e tudo isso. Acho que estamos gerindo muito bem tudo isso", concluiu Carrillo.

Com o resultado deste sábado, o Corinthians chegou ao quinto jogo sem vitória fora de casa no Brasileirão (três derrotas e dois empates) e perdeu a oportunidade de dormir no G6. O Alvinegro paulista chegou aos 14 pontos e aparece na oitava colocação.

O Corinthians de Carrillo, agora, já vira a chave e joga a vida na Copa Sul-Americana. O Timão visita o Huracán-ARG nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Tomás Adolfo Ducó, pela última rodada do Grupo C, e precisa vencer para garantir a vaga nos playoffs sem precisar de outros resultados.