Brasil vence Colômbia e encerra fase final do Sul-Americano feminino sub-17 invicto

A Seleção Brasileira feminina sub-17 venceu a Colômbia por 1 a 0 neste sábado, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Santiago de Cali, pela última rodada da fase final do Sul-Americano sub-17. Evelin marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Brasil foi a nove pontos e assumiu a liderança do torneio. Agora, a Seleção aguarda por um empate entre Equador e Paraguai para ser campeã. A Colômbia, por sua vez, encerra a sua participação na quarta posição, com sete unidades.

O Brasil encerra a fase final invicto, com três vitórias e dois empates em cinco jogos. Na fase de grupos, as brasileiras conquistaram quatro vitórias em quatro rodadas e também não perderam.