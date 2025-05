Auxiliar reconhece jogo ruim do São Paulo, mas crê em reflexo de "maratona"

Vindo de um jogo desgastante contra o Náutico, no Recife, debaixo de chuva, pela Copa do Brasil, o elenco tricolor chegou para a partida deste sábado longe das melhores condições físicas e cheio de desfalques. Uma hora a "conta" iria chegar. Quis o destino que o São Paulo a pagasse contra o Mirassol.

"Em casa o time é forte, não há dúvidas, pelo apoio da torcida, que é muito importante. Por isso também dói a derrota. Mas, basicamente, hoje o time jogou mal, fez um jogo ruim, não nos encontramos em nenhum momento, não pudemos administrar a bola como a gente gosta, criamos poucas situações de gol. Vocês podem ver que são muitas baixas por lesão, tudo acontece. Em algum momento, depois do esforço que a gente vinha fazendo, poderia ser que a gente pagasse por isso. Pagamos por isso hoje", prosseguiu o auxiliar técnico são-paulino.

Com tantas lesões e o grande desgaste causado pela maratona de jogos, o São Paulo não tem poupado tantos atletas, apostando na manutenção de uma equipe. O duelo com o Mirassol poderia até ser a oportunidade perfeita para preservar alguns nomes, se não fosse a necessidade do Tricolor de subir na tabela e se afastar da incômoda zona de rebaixamento.

"Fomos conversando com o Departamento Médico, se todos estavam disponíveis, todos consideravam que chegávamos bem para esse jogo e por isso escalamos a maioria dos jogadores. Por causa das lesões dos pontas e as dificuldades que vínhamos atravessando, sabendo que o Brasileirão é uma competição importante, consideramos que isso era necessário para conquistarmos a vitória. Havia jogadores que não iam completar os 90 minutos, mas hoje todos sentiram o acúmulo de jogos, o esforço que vínhamos fazendo em vários jogos", concluiu.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), contra o Talleres, da Argentina, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.