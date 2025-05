Augusto Melo protocola pedido de expulsão de ex-diretor financeiro do Corinthians

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, protocolou uma representação formal na Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo do clube para solicitar a expulsão de Rozallah Santoro do quadro de associados. O ex-diretor financeiro é acusado de descumprir deveres estatutários e de ter contribuído para um prejuízo milionário ao clube no caso que envolveu o meia paraguaio Matías Rojas.

O documento é extenso e detalha uma série de supostas irregularidades cometidas por Rozallah durante sua passagem pelo cargo de diretor financeiro, que ocupou até junho de 2024, quando pediu desligamento. Um dos principais argumentos apresentados por Augusto Melo é o fato de Rozallah ter votado a favor da reprovação das contas do exercício do qual fez parte. Em abril deste ano, o Conselho Deliberativo rejeitou, por 130 votos a 73 (com seis abstenções), as contas de 2024.

Na visão do presidente, esse voto representa uma quebra de dever estatutário. "Sendo o denunciado integrante de uma das doze diretorias empossadas no período, se mostra claro que ele descumpriu o artigo 6º, XI do Regimento Interno Administrativo, sendo tal ato condenável nos termos do artigo 2, D do Estatuto Social do clube", diz um trecho do ofício assinado por Augusto.