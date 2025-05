Arrascaeta diz que Flamengo "precisa pontuar" contra o Palmeiras no Allianz

O Flamengo finalizou a preparação para o confronto contra o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque. Os rubro-negros tentam diminuir a diferença para o rival na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro.

Para esta partida, o técnico Filipe Luís vai contar com força máxima. O treinador poupou vários titulares no meio de semana, na vitória de 4 a 2 sobre o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil.