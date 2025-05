Arminia x Stuttgart: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa da Alemanha

O Stuttgart chega à final após eliminar o RB Leipzig. A equipe luta pela sua quarta taça do torneio, que a faria empatar com o Nurnberg e com o FC Koln na sexta posição de maiores campeões da copa na história.

Já o Arminia briga pela sua primeira conquista do torneio. Atualmente na Terceira Divisão do Campeonato Alemão, o time superou o Bayer Leverkusen nas semifinais.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Arminia: Kersken; Grober, Schneider e Russo; Oppie, Hagmann, Schreck e Corboz; Worl, Sarenren-Bazee e Grodowski