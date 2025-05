Alisson lamenta novo tropeço do São Paulo no Brasileirão: 'Não encaixou'

O time do interior paulista não se intimidou com o fato de estar jogando no Morumbis e tratou de competir de igual para igual com o adversário. No segundo tempo, o Mirassol foi premiado pela coragem indo às redes duas vezes, em uma delas fazendo prevalecer a "Lei do ex" com o gol de Reinaldo, de pênalti.

Com o resultado, o São Paulo pode terminar a rodada beirando a zona de rebaixamento. O Campeonato Brasileiro pode ainda estar no início, mas não aceita desaforo. Por isso, o Tricolor terá de manter o alerta ligado e somar pontos na competição por pontos corridos para evitar qualquer problema maior no segundo semestre.