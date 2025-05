Yndiara Asp e Maria Lúcia avançam para finais do STU National em Florianópolis

Natural de Florianópolis (SC), Yndiara Asp, 27 anos, é uma das mais experientes skatistas brasileiras - até representou o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 na modalidade Park. Já Maria Lúcia Rocha, gaúcha de Canoas, 15 anos, é um dos jovens talentos da nova geração do Street.

Maturidade e juventude que, nesta sexta-feira, levaram ambas para suas respectivas finais do STU National em Florianópolis, com os melhores desempenhos do dia.

As semifinais do feminino, na verdade, estavam programadas para acontecer no sábado. Mas, por conta da meteorologia, que prevê chuva para boa parte do fim de semana na Ilha da Magia, a organização do STU, precavida, antecipou-as e conseguiu finalizá-las antes mesmo que o tempo fechasse de vez nesta sexta.