Veiga e Allan treinam normalmente em reapresentação do Palmeiras para pegar o Flamengo

O Palmeiras fecha a preparação para o duelo neste sábado. O Verdão recebe o Flamengo às 16h (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alviverde vive grande fase e soma sete vitórias consecutivas na temporada. No Brasileirão, a equipe é líder, com 22 pontos, e manterá a ponta mesmo em caso de derrota para o Flamengo no domingo.