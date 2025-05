Vasco encerra preparação para clássico contra o Fluminense pelo Brasileiro

Nesta sexta-feira, no CT Moacyr Barbosa, o Vasco encerrou sua preparação para enfrentar o Fluminense, em clássico válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, no Maracanã, a partir das 18h30 (de Brasília).

Sob o comando de Fernando Diniz e sua comissão técnica, o elenco cruzmaltino participou de atividades com bola, enquanto os goleiros realizaram treinamentos de defesa.