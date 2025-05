"Vai ser bem difícil", diz João Fonseca antes de estreia contra polonês no Roland Garros

O jovem tenista João Fonseca, de apenas 18 anos, estreia no Roland Garros neste doming0, contra o polonês Hubert Hurkacz, atual 31º no ranking mundial. O brasileiro deixou claro seu gosto pelo saibro, mas não escondeu a pressão para a disputa do torneio.

"Eu nasci no saibro, eu gosto do saibro, acho lindo, e Paris é diferente, realmente é diferente. Não é que eu não goste de falar sobre pressão, só acho que ela vai vir a todo custo, mas tenho que evitar. Não preciso ficar também pensando sobre isso o tempo inteiro, e sim o que eu tenho que fazer, que é trabalhar, melhorar, evoluir", disse Fonseca.