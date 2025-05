Técnico do Atlético de Madrid, Simeone projeta disputa do Mundial de Clubes e o compara à Copa

Nesta sexta-feira, o argentino Diego Simeone, lendário técnico do Atlético de Madrid, projetou a primeira edição do novo formato do Mundial de Clubes e o comparou à Copa do Mundo, maior torneio de seleções do futebol.

"É o primeiro ano que vai ser realizado, com certeza todos nós temos a expectativa do que significa representar a Espanha e o Atlético de Madrid no Mundial de Clubes, tentando fazer o nosso melhor. Vai ser uma competição muito parecida com a Copa do Mundo, não como uma seleção nacional, mas com idiossincrasias diferentes, um futebol diferente daquele jogado na América do Sul ou na Europa. Isso vai gerar atenção, diversão, principalmente para as pessoas que não estão acostumadas a ver times de futebol em um Mundial de Clubes", declarou.

O torneio será composto por 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro clubes. Os dois melhores de cada grupo avançarão para as oitavas de final do torneio. As chaves da primeira fase serão definidas através de um sorteio, que ainda não tem data para ocorrer.