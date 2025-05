STJD adia julgamento do Palmeiras por gritos homofóbicos e arremessos de cabeças de galinha no Derby

A Terceira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) adiou o julgamento do processo 0146/2025, envolvendo o Palmeiras, previsto para a manhã desta sexta-feira. Relator do processo, o auditor Rafael Bozzano acolheu o pedido do clube.

"O processo retornará na pauta da próxima sessão a ser agendada", informou o STJD em nota oficial. A próxima sessão da Terceira Comissão Disciplinar está inicialmente prevista para o dia 13 de junho, uma sexta-feira.

A denúncia feita no STJD diz respeito aos gritos homofóbicos da torcida e arremessos de cabeças de galinha no clássico contra o Corinthians, que aconteceu na Arena Barueri, no último dia 12 de abril, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.