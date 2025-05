São Paulo x Mirassol: veja prováveis escalações e informações do jogo do Brasileirão

O clube paulista, porém, terá novamente uma série de desfalques importantes. Estão fora: Lucas (trauma no joelho direito), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Igor Vinícius (lombalgia), Ferreira (lesão da fáscia plantar no pé esquerdo) e Marcos Antônio (lesão muscular na coxa esquerda). O jovem Lucca (entorse no tornozelo direito) e o zagueiro Ruan (dores no joelho direito) fecham a lista de desfalques.

O Mirassol, por sua vez, está na 12ª posição, com 11 pontos. Na última rodada empatou com o Internacional (1×1) e quer seguir pontuando para se afastar cada vez mais do Z4 em sua estreia no Brasileirão. O Leão, que tem Reinaldo em seu elenco, conta um time ofensivo, mas ainda não venceu fora de casa nesta temporada.

O time visitante vem de empate em 1 a 1 com o Internacional no Beira-Rio, mantendo-se na 12ª colocação com 11 pontos. Antes, quebrou um tabu ao vencer o Corinthians por 2 a 1 e demonstrou competitividade mesmo nas derrotas apertadas para o Bragantino e nos empates contra Atlético-MG e Juventude.