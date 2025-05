São Paulo x Mirassol: saiba onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Já o Mirassol aparece logo atrás, em 12º lugar, com 11 tentos, e também almeja figurar na parte de cima da tabela. Por isso, o time do interior paulista precisará surpreender o São Paulo em pleno Morumbis.

Há a possibilidade de o Tricolor ir a campo com um time misto, já que na próxima terça-feira disputará seu último jogo pela fase de grupos da Libertadores, contra o Talleres, da Argentina, novamente no Morumbis. A classificação para as oitavas de final já está assegurada, mas o São Paulo almeja a liderança do Grupo D.