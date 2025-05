Santos faz treino em Maceió, e Zé Ivaldo volta para São Paulo

O Santos já virou a chave após a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil. Ainda em Maceió (AL), onde empatou com o CRB, o elenco do Peixe realizou um treino regenerativo visando o compromisso contra o Vitória, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Zé Ivaldo não participou da atividade e voltou para São Paulo. O defensor está suspenso e não viaja com a delegação para Salvador.