Santos discute sobre reforços, mas prega foco em "finais" antes de pausa

"Quando falo que temos que olhar para o CT, é pensando no que temos até a parada. Temos algumas finais. Contra Vitória, Botafogo e Fortaleza. A resposta precisa ser já. Somente assim vamos para a parada com outro sentimento e com outro nível de projeção sobre o campeonato do Santos", completou.

O Santos está há sete partidas sem vencer na temporada. São quatro derrotas e três empates. O time tem somente uma vitória nos últimos 12 compromissos. No Brasileirão, os paulistas estão na vice-lanterna, com cinco pontos em nove rodadas.

A próxima janela de transferências, criada pela Fifa por conta do Mundial de Clubes, será aberta no dia 2 de junho e fecha no dia 10 do mesmo mês. O período de contratações será reaberto 10 de julho e chega ao fim em 2 de setembro.