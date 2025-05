Santos abre venda de ingressos para amistoso com RB Leipzig; veja preços e como comprar

O Santos FC informa que a venda de ingressos para o amistoso contra o Red Bull Leipzig, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, na quarta-feira (28), às 19h, está aberta.

Acesse https://t.co/qoK8zo6PpM e garanta seu lugar. pic.twitter.com/6AOFOTgj9s

? Santos FC (@SantosFC) May 23, 2025

"O amistoso contra o RB Leipzig será de grande importância para o Santos. Por um lado, ele se encaixa perfeitamente nos objetivos da nossa estratégia de internacionalização e, por outro, enfrentaremos um dos melhores times da Europa. Ao mesmo tempo, unimos duas marcas fortes, comprometidas com o desenvolvimento de jovens talentos e um futebol dinâmico e atraente. Além do jogo no Brasil, estamos ansiosos para aproveitar todas as oportunidades que surgirem da colaboração entre nossos dois clubes", disse Pedro Martins, CEO do Santos.

Antes de pensar no RB Leipzig, no entanto, o Santos foca no Vitória. O jogo contra o Leão será no domingo, às 18h30, em Salvador (BA), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.