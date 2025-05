Saiba quanto o Palmeiras arrecadou com classificação às oitavas da Copa do Brasil

O Palmeiras comemorou, nesta quinta-feira, a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil depois de vencer o Ceará, por 3 a 0, no Allianz Parque. Estêvão (duas vezes) e Flaco López balançaram as redes no duelo de volta da terceira fase da competição. Além de esportivamente positivo, o resultado é saudável para os cofres palmeirenses, que receberão mais de R$ 3 milhões pela classificação.

A CBF garante o prêmio de R$ 3,6 milhões para os 16 classificados às oitavas. Além de Palmeiras, Atlético-MG, Athletico-PR Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, CSA, Cruzeiro, Flamengo Fluminense, Fortaleza, Internacional, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco avançaram de fase.

O Verdão já havia embolsado R$ 2,3 milhões só pela participação terceira fase da competição. Dessa fora, ao todo, o clube arrecadou quase R$ 6 milhões. De acordo com a previsão orçamentária do clube, aprovada no Conselho Deliberativo, o Palmeiras espera chegar pelo menos às quartas.