Ruben Amorim tentará reconstrução do United com R$ 650 milhões

Nomes na manga de Ruben Amorim

Ruben Amorim, portanto, tem interesse em dois jogadores que atuam no Campeonato Inglês. Matheus Cunha, do Wolverhampton e Liam Delap, do Ipswich são os principais focos do treinador neste momento. Para contratá-los, o United não precisará vender nenhum dos seus atletas, devido à nova fase de demissões dos funcionários do clube, comandada por Ratcliffe.

O acordo pelo brasileiro do Wolves parece mais próximo, mesmo com a cláusula de rescisão de 62 milhões de euros (aproximadamente R$ 399 milhões), pois Delap também despertou o interesse de Newcastle e Chelsea, o que pode travar a negociação.