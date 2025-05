Provocado por torcedores, Neymar mostra escudo do Santos e pede silêncio

O Estádio Rei Pelé foi à loucura após o CRB eliminar o Santos na terceira fase da Copa do Brasil. Os torcedores presentes no estádio, em Maceió (AL), celebraram muito a vitória nos pênaltis e aproveitaram para pegar no pé de Neymar, que voltou a jogar após lesão.

Os fãs do Galo vaiaram e cantaram músicas provocativas. O astro, por sua vez, respondeu na saída de campo. Ele mostrou o escudo do Peixe e pediu silêncio, colocando o dedo indicador na boca. As imagens foram publicadas pela TNT Sports no X.