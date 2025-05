Playoffs da NBA: Pacers vencem Knicks e abrem 2 a 0 nas finais do Leste

Nesta sexta-feira, o Indiana Pacers venceu o New York Knicks, fora de casa, por 114 a 109, no Madison Square Garden, em Nova Iorque (EUA). Com o triunfo, os visitantes ampliaram a vantagem para 2 a 0 na série melhor de sete das finais da Conferência Leste da NBA.

O destaque da partida foi o pivô Pascal Siakam, do Indiana Pacers. Ele foi o cestinha da partida, com 39 pontos marcados.

A série agora vai para Indianápolis. O jogo 3 será realizado no Gainbridge Fieldhouse, neste domingo, às 21h (de Brasília). O quarto duelo também será em Indiana e a bola sobe na próxima terça-feira, às 21h. Se necessário, as partidas 5, 6 e 7 ocorrerão na quinta, em Nova Iorque, no próximo sábado, na casa dos Pacers, e no dia 2 de junho, com o mando dos Knicks, respectivamente.