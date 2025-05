Pedro Severino não corre mais risco de morte, revela o pai

Pedro Severino e Pedro Castro, ambos da base do Red Bull Bragantino, sofreram um grave acidente automobilístico em Americana, interior de São Paulo, na madrugada do dia 4 de março. A colisão se deu na Rodovia Anhanguera e ambos eram passageiros de um carro que bateu com a traseira de uma carreta, por volta das 5h20 (de Brasília).

Os dois atletas estavam retornando do período de folga para se reapresentarem ao clube paulista. Pedro Severino estava no banco do passageiro e seus ferimentos foram graves, precisando de uma cirurgia de emergência por um traumatismo craniano. Já Pedro Castro estava no banco de trás e fraturou a vértebra cervical.