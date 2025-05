Pedro Severino, do Bragantino, apresenta evolução clínica expressiva

O jogador Pedro Severino, do Red Bull Bragantino, apresenta evolução expressiva em sua recuperação. A situação do jovem atacante de 19 anos foi atualizada pelo Hospital da Unimed de Ribeirão Preto (SP), no início da noite desta sexta-feira.

Esta é a primeira atualização do hospital desde 17 de março.

Segundo o boletim médico, Pedro possui seu estado clínico considerado estável, porém com demanda por ajustes eletrolíticos. Ele respira sem a ajuda de aparelhos, realiza exercícios motores diários com a equipe de fisioterapeutas hospitalares. Sua alimentação é pela via oral, complementada por suplementos alimentares via sonda.