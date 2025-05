Palmeiras evita tratar jogo contra o Flamengo pelo Brasileiro como decisivo: "Três pontos em disputa"

Depois de garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras já vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe alviverde, que lidera o torneio, enfrenta o vice-líder Flamengo, pela décima rodada. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

O Palmeiras tem 22 pontos, enquanto o Rubro-Negro tem 18. Sendo assim, o Verdão não corre risco de perder a ponta d tabela, pelo menos nesta rodada, mas tem chance de ampliar essa vantagem. A comissão técnica evita tratar o jogo como "decisão".

"Decisivo talvez não. Ainda nem chegamos ao primeiro terço do campeonato. Lógico que é um jogo importante, sabemos disso. É um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. São mais três pontos em disputa, nada mais que isso. Sabemos da responsabilidade do jogo, como de todos os outros" disse Vitor Castanheira.