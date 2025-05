Neymar será avaliado pelo Santos para saber quanto tempo poderá jogar em Salvador

O técnico Cleber Xavier viu com bons olhos o retorno do craque, que não entrava em campo desde 16 de abril. O comandante, no entanto, destacou a necessidade de cuidar bem da recuperação física do jogador de 33 anos nos próximos dias.

"Trabalhamos o Neymar nesses três dias em que ele esteve com o grupo. Evoluiu bem. Tínhamos 30 minutos para ele nesse jogo. Sentimos ele bem. Com aquela participação de assistência que ele tem e de finalização, teve uma finalização importante", disse.

"Agora é analisar a recuperação. Temos que cuidar da recuperação, não só dele como de outros que estavam sem ritmo, como o Souza. Vamos analisar com calma", completou.

O Santos não quer repetir o mesmo erro com Neymar. O meia-atacante sofreu duas lesões consecutivas na coxa esquerda. Com isso, ele soma apenas 10 jogos no ano, com três gols e três assistências.

O ídolo alvinegro tem contrato apenas até o dia 30 de junho e deixou o futuro em aberto após a derrota nos pênaltis para o CRB. A diretoria santista, no entanto, está confiante na renovação.