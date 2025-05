Neymar destaca vontade de tirar Santos da crise após eliminação

Depois de mais de um mês afastado, Neymar voltou a jogar na última quinta-feira, na eliminação do Peixe na Copa do Brasil para o CRB. Ele começou no banco de reservas e foi acionado aos 20 minutos do segundo tempo.

O meia-atacante criou boas chances para os paulistas, mas os companheiros não conseguiram aproveitar. Nas penalidades, o ídolo alvinegro foi o primeiro a bater pelos visitantes e acertou a sua cobrança.

Agora, Neymar será avaliado para saber quanto tempo poderá jogar no domingo, na partida contra o Vitória, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate será às 18h30 (de Brasília), no Barradão.

O astro tem contrato apenas até o dia 30 de junho e deixou o futuro em aberto após a derrota nos pênaltis para o CRB. A diretoria santista, no entanto, está confiante na renovação.

Crise sem fim!