Neymar cria, mas para no goleiro em eliminação do Santos; os números do camisa 10

Matheus Albino não sofreu gols, defendeu cinco finalizações dentro da área e, nos pênaltis, garantiu a classificação do CRB. O goleiro terminou o jogo com sete defesas no total.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Santos em crise

O Santos caiu na terceira fase da Copa do Brasil e, atualmente, ocupa a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com cinco pontos. Em 25 jogos na temporada, a equipe soma sete vitórias, sete empates e 11 derrotas.

O time marcou 31 gols e sofreu 28, precisando, em média, de 11,3 finalizações para balançar a rede. Na defesa, o Santos permitiu 51 grandes chances aos adversários.

A próxima partida do Peixe será contra o Vitória, pelo Brasileirão. O jogo será no Barradão, neste domingo, às 18h30 (de Brasília).