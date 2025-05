Napoli supera Cagliari e conquista o 4º título do Italiano

Os gols

O Napoli abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, com McTominay. O atleta recebeu o cruzamento de Matteo Politano e, de voleio, balançou as redes com estilo.

Já aos cinco minutos da etapa final, Lukaku recebeu de Amir Rrahmani, saiu cara a cara com Alen Sherri e não perdoou.

Inter vence Como, mas fica com o vice

Também nesta sexta-feira, pela 38ª e última rodada da competição, a Inter de Milão visitou o Como no Stadio Giuseppe Sinigaglia e superou o adversário por 2 a 0, com tentos de Stefan de Vrij e Joaquín Correa.