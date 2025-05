Minas vence o Bauru e sai em vantagem nas semifinais do NBB

Após um primeiro quarto muito equilibrado. O Minas se aproveitou de alguns erros cometidos pelo Bauru para tomar a frente do placar (18 a 17). Já no segundo período, a equipe visitante foi superior do início ao fim, vencendo por 18 a 13.

No início do terceiro período, o Bauru até conseguiu diminuir a desvantagem. Porém, com o passar do quarto, os mineiros se distanciaram no placar e fecharam em 23 a 18.

No último quarto, o Minas não deu chances ao Bauru, vencendo a partida por 74 a 59.